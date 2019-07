Grupos de auxílio psicológico e jurídico chegam a Uruburetama para dar suporte às vítimas de abuso

José Hilson tornou-se alvo de várias denúncias após a divulgação de vídeos em que ele aparece cometendo abuso sexual contra suas pacientes, realizando atos libidinosos com o pretexto de “ofício médico”. Após as denúncias, os vereadores de Uruburetama votaram pelo afastamento de 90 dias do médico e prefeito do município e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) afirmou que expulsou o médico da sigla.

O vice-prefeito de Uruburetama Artur Wagner Vascogruncelos Nery, assumiu a prefeitura e disse que se “arrepende” da aliança com o antigo gestor. Por sua vez, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) decidiu pela interdição de José Hilson, que ficará impedido de exercer a profissão de médico por seis meses.