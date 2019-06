Guedes será ouvido na Comissão de Finanças nesta terça-feira

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados ouve nesta tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi convocado pelo colegiado para explicar os impactos econômicos e financeiros da Reforma da Previdência (PEC 6/19).

“Uma matéria como a proposta de reforma da Previdência influencia nas mais diversas deliberações [da comissão], a depender dos cálculos e dos possíveis impactos da aprovação ou não da matéria”, afirma o deputado Fernando Monteiro (PP-PE), um dos requerentes da vinda do ministro. “É imprescindível que o governo tenha um diálogo franco com os parlamentares, especialmente quando as decisões destes precisam ser pautadas em dados confiáveis, para que a legislação brasileira alcance a tão sonhada segurança jurídica”, reforça.

Convocação



O deputado Enio Verri (PT-PR) lembra que o ministro era esperado na comissão no dia 8 de maio, mas não compareceu argumentando que já participaria no mesmo dia de debate na comissão especial que analisa a reforma. Por isso, Verri apresentou parecer pedindo a convocação do ministro.

O ato de convocação exige a presença do ministro, diferentemente do convite, que pode ser recursado.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias