Há 36 anos, Madonna lançava seu primeiro disco

No fim de julho de 1983, Madonna lançou o primeiro disco de sua carreira. Intitulado “Madonna”, o disco traz o seu nome como título e mudou a música pop para sempre.

Com batidas sintéticas, o álbum influenciou toda uma geração de artistas e comandou as pistas de dança nos anos 80. As músicas contidas no disco são famosas até hoje, como “Everybody”, “Burning Up”, “Holiday”, “Lucky Star”e “Borderline”.

Graças ao disco, Madonna conseguiu construir uma base sólida para estruturar sua carreira e os próximos passos foram cada vez maiores: em novembro de 1984 ela lançou seu segundo disco: “Like a Virgin”; Já em 85 se apresentou no show histórico Live Aid e conquistou espaço nos cinemas, com o filme “Procura-se Susan Desesperadamente”, clássico dos anos 80.

O último lançamento de Madonna foi o disco “Madame X”, seu décimo quarto álbum de estúdio. O disco lançado em junho chegou ao topo das paradas e contou com a participação de Anitta em uma das faixas.

Recentemente, Madonna lançou um clipe para a música “Batuka” e, atualmente, se prepara para entrar em turnê, mostrando os bastidores dos ensaios em suas redes sociais. Para nossa sorte, o reinado da rainha do pop parece estar longe do fim.

Veja o clip oficial da música Batuka: