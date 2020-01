Habitafor realiza atendimento a famílias do residencial Vila do Mar

Uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) montará, nesta segunda-feira (20), um Posto de Orientação Urbanística Social (Pouso) no residencial Vila do Mar III, na Barra do Ceará. O objetivo é acolher demandas das famílias, bem como dar início ao trabalho social na área.

O Pouso reunirá profissionais das áreas de Serviço Social, Engenharia e Jurídica com o intuito de auxiliar os moradores a esclarecer dúvidas quanto aos seus direitos, assim como colaborar para solução de possíveis problemas relacionados ao residencial.

“Vamos reunir equipes das coordenadorias de Programas Sociais, Programas Habitacionais e Assessoria Jurídica para proporcionar uma manhã de atendimentos às famílias, além de celebrar o início das ações do trabalho social após o reassentamento”, destaca Cynthia Caldas, assistente social da Habitafor.

O residencial Vila do Mar é formado por 504 apartamentos que receberam famílias beneficiadas pelas intervenções urbanísticas vinculadas ao Projeto Vila do Mar, na orla do grande Pirambu. O empreendimento foi entregue pelo prefeito Roberto Cláudio em duas etapas, sendo a primeiro com 240 unidades em dezembro de 2018 e a segunda com 264, no dia 23 de dezembro do ano passado.

Além da construção de novas moradias, a Prefeitura concedeu, por meio do Projeto Vila do Mar, mais de 3 mil papéis da casa, executou 1.309 melhorias habitacionais e requalificou quase 5 quilômetros de orla, bem como entregou espaços de lazer requalificado, como a Pracinha do Abel, construiu o Mercado dos Peixes, Ecoponto e Areninha.

(*)com informação da A.I