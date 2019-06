Hapvida compra Hospital das Clínicas em Juazeiro por R$ 56 milhões de reais

O Hapvida oficializou a compra do Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri S/S Ltda, em Juazeiro do Norte (CE) no valor de R$ 56 milhões de reais. O empreendimento hospitalar pertencia a vários sócios, mas agora terá sua administração restrita à cúpula do Hapvida, que realizou a aquisição após verficar a necessidade de expandir sua atuação na região do Cariri.

O hospital conta com 59 leitos de internação dividos em 3.375 m² de área construída e 7.300 m² de terreno. A compra simboliza a ambição do sistema hapvida em ampliar seus tentáculos pela região nordeste, adquirindo o Free Life e arrematando 25 mil beneficiários na Região Metropolitana de Fortaleza e Cariri.