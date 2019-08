Heitor Férrer critica corte de mais de R$ 36 milhões dos hospitais do interior

Após recesso na Casa, o deputado estadual Heitor Férrer (SD) questionou na tribuna da Assembleia, nesta quinta-feira (1) a proposta da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) de corte de mais de R$ 36 milhões dos recursos para os hospitais do interior. A medida atingiria 29 Hospitais Estratégicos e 69 de HPPs, que se destinam ao atendimento de populações locais.

“Esses hospitais estão precisando é de mais R$ 36 milhões. Só quem não conhece o sistema público de saúde é que pode querer cortar recursos para o interior do estado”, criticou Heitor.

Confira:

Heitor destaca a importância dos hospitais no interior “se os hospitais do interior não resolvem nada, então fecham, o que nós vemos na prática é outra”, afirma.

O deputado dar como exemplo o Hospital de Quixeramobim e fala que irá requerer do Secretario de Saúde , Carlos Roberto explicações na Comissão de Saúde os motivos do corte de verbas para os Hospitais do Interior do Ceará.

Confira: