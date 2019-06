Heitor pede a André para se penitenciar e pedir desculpas aos colegas de Parlamento

O deputado estadual Heitor Férrer (PDT) cobrou do colega André Fernandes (PSL) a mesma valentia para subir à Tribuna da Assembleia Legislativa, pedir desculpas e retirar a denúncia feita, de forma irresponsável e infundada, contra o pedetista Nezinho Farias. André citou Nezinho como um parlamentar supostamente envolvido com facções criminosas. André sumiu do Plenário ao saber que o assunto entraria na pauta de debates do Legislativo.

Heitor disse, ainda, que a denúncia de André Fernandes, gera constrangimento, é de extrema gravidade e que ele (André) precisava se penitenciar para, em gesto de grandeza, fazer um pronunciamento no Plenário da Assembleia e pedir desculpas pelo ato que destruiu a imagem de um colega que construiu uma trajetória política que o levou à Prefeitura de Horizonte, por três mandatos, e, hoje, ao exercício do mandato parlamentar.

O deputado Heitor Férrer lamentou ainda que um parlamentar seja capaz de, para crescer na vida pública, recorrer à destruição da imagem de colegas. Heitor reafirmou o apelo para André Fernandes mostrar um gesto de grandeza para reconhecer o erro, pedir desculpas e se retratar, com a mesma valentia que fez a denúncia, perante os colegas da Assembleia Legislativa.

Veja vídeo do deputado Heitor Férrer: