Helicóptero da Força Aérea Brasileira é usado para levar familiares do presidente até o casamento do filho 

O familiares convidados para o casamento de Eduardo Bolsonaro, filho do atual Presidente da República Jair Bolsonaro, foram levados pelo helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) até o local. O percurso foi gravado e divulgado pelo sobrinho do Presidente, Osvaldo Bolsonaro. O vídeo tem duração de 24 minutos.

O trajeto foi realizado do Vale do Ribeira para o Rio de Janeiro, cerca de 35 km de distância que durou em 14 minutos. Se tivesse sido feito em carro, teria duração de 35 minutos.

Nas imagens compartilhadas em um vídeo ao vivo no aplicativo Facebook, além do sobrinho se encontrava as irmãs do Bolsonaro e o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).

O vídeo original já foi apagando, porém vem sendo reproduzido outros usuários em diversas redes sociais.