Hemoce lança nova campanha no Dia Mundial do Doador de Sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Hemoce, inicia uma nova campanha para incentivar as doações de sangue a partir desta sexta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue. O evento inicia às 9 horas, na sede do Hemoce, em Fortaleza, e nos hemocentros regionais do interior do Estado.

A campanha intitulada “Você é a peça que falta na vida de alguém”, tem como objetivo mostrar que cada pessoa pode fazer a sua parte, seja doando sangue ou mobilizando outras para a ação solidária. Com peças ilustrativas para redes sociais, cartazes, e adesivos para veículos, a campanha será divulgada em todo o Estado para sensibilizar a sociedade.

De acordo com a coordenadora da captação de doadores, Nágela Lima, a participação da população é fundamental para o Hemoce manter os estoques de bolsas de sangue com regularidade.

A população cearense é solidária. Todos os dias nós recebemos várias pessoas que se candidatam à doação, que tiram alguns minutos do dia para doar um pouquinho de si para o outro. São por conta de atitudes como essas que o Hemoce mantém os estoques regulares para atender as necessidades transfusionais dos pacientes no Ceará e até de outros locais, quando é solicitado, diz.

No Hemoce Quixadá, a programação contará com serviços de massagem terapêutica, limpeza de pele, maquiagem e avaliação nutricional. Nos hemocentros regionais de Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro, os voluntários também participarão de uma programação diferenciada.

Em alusão à campanha nacional Junho Vermelho, organizada pelo Movimento Eu Doo Sangue pelo Brasil, a fachada do Hemoce estará iluminada de vermelho durante todo o mês. Outros órgãos públicos, como o VaptVupt, também aderiram ao movimento para chamar a atenção da sociedade para a doação.