Hemoce realiza ação de incentivo à doação de medula óssea

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública do Governo do Ceará, promove nesta sexta-feira (6), a partir das 9h, um dia de mobilização para a doação de medula óssea. A ação ocorrerá na sede do Hemoce em Fortaleza, em alusão ao Setembro Verde, realizada ao longo do mês, com o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos.

Quem estiver na sede do Hemoce contará com uma programação diferenciada. Os voluntários serão recepcionados com material informativo e lacinhos laranja, cor símbolo da doação de medula. Serão oferecidos também serviços de avaliação nutricional com bioimpedância, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e orientação sobre a importância do cadastro para doação de medula óssea.

Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce, destaca a importância da ação de incentivo.

“O primeiro passo para ser um doador de medula é a realização do cadastro e este pode ser feito em qualquer unidade do Hemoce, basta ter entre 18 e 55 anos, não ter histórico pessoal de câncer e apresentar um documento oficial com foto. Você preenche um formulário com dados pessoais, fornece dois telefones para contato e será coletado uma amostra de sangue de 5 ml para a realização de testes”, ressalta.

Para encontrar um doador de medula óssea compatível não aparentado é necessário realizar o cadastro nos hemocentros. No Ceará, o Hemoce é responsável pelo cadastramento. Há 19 anos, cerca de 190 mil pessoas já se cadastraram como possíveis doadores de medula óssea no Estado.

De acordo com Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), o Ceará é uma das regiões do Norte e Nordeste com maior número de pessoas inscritas. “Quanto mais pessoas se cadastrarem maior serão as chances de compatibilidade para quem precisa realizar o transplante”, disse Nágela Lima.

Atualização de cadastro do doador

Além de realizar o cadastro é importante que os voluntários mantenham os dados atualizados. No Estado, a população pode enviar e-mail para nucleo.medula@hemoce.ce.gov.br e informar quais dados precisam ser alterados. A atualização pode ainda ser feita no site www.redome.inca.gov.br.

Transplante de medula

O Hemoce em parceria com o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), vem realizando transplantes de medula óssea desde 2008. Nos últimos dez anos, por meio da parceria, 427 transplantes de medula óssea foram efetivados, sendo 329 autólogos, 78 alogênicos aparentados, 14 alogênicos não aparentados e seis haploidêntico.

Coleta

O Hemoce faz a coleta de medula óssea dos voluntários desde 2012. Nos sete anos de atendimento, 67 bolsas de medula óssea foram coletadas, sendo 38 para transplantes de medula em outros estados e 29 para outros países como: Argentina, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Portugal, Holanda, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Turquia e Israel.

Serviço

Dia de mobilização para a doação de medula óssea

Quando: sexta-feira, 6 de setembro

Horário: 9 horas

Local: Sede do Hemoce

Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará