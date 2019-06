Hoje tem Brasil na primeira partida das quartas de final da Copa América

A seleção brasileira enfrenta hoje (27), logo mais ás 21h30, o Paraguai na primeira partida das quartas de final da Copa América 2019. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os brasileiros se classificaram em primeiro lugar no grupo A, com uma vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia, um empate sem gols com a Venezuela e uma goleada de 5 a 0 sobre o Peru. Já o Paraguai, que jogou pelo grupo B, é a única equipe classificada para as quartas de final que ainda não venceu na competição.

Com cinco títulos mundiais na bagagem, os brasileiros buscam seu nono título sul-americano. O último deles foi em 2007. Já o Paraguai não tem nenhum título mundial.

As outras partidas de quartas de final serão disputadas entre Argentina e Venezuela, amanhã às 16h, no Rio de Janeiro, Colômbia e Chile, também amanhã às 20h, em São Paulo, e Uruguai e Peru, no sábado às 16h, em Salvador.