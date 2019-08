Homem é preso ao fazer entrega de drogas no Pirambu

Uma queixa anônima obtida pela Polícia Civil resultou na prisão um homem suspeito de entregar drogas no Bairro Pirambu, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (6). O suspeito tem 33 anos e estava entregando drogas em um veículo modelo Celta quando foi parado por policiais.

De acordo com informações do delegado Alexandre Saunders, titular do 7º Distrito Policial, a delegacia recebeu denúncia informando que o suspeito estava no local entregando drogas e saiu em diligências.

“Recebemos informações na delegacia de que um veículo modelo Celta estava indo deixar drogas no Bairro Pirambu. Policiais fizeram buscas para tentar identificar o veículo e os seus ocupantes e acabaram prendendo o Alfredo Mendes. Os policiais foram até a casa dele, no Bairro Parangaba, e lá encontraram maconha”, relatou o delegado.

Comparsa apreendido

Policiais civis prenderam outro homem suspeito de trabalhar na venda de drogas. Após a prisão do primeiro homem a polícia chegou a casa do seu comparsa, que já respondia na justiça por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Na casa dele, a polícia também apreendeu maconha.

Com os dois suspeitos, a polícia apreendeu cerca de 6kg de maconha, duas balanças de precisão, duas facas e um aparelho celular, além de produtos embalar drogas.