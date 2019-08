Homem é preso em Canindé suspeito de matar namorado em motel

De acordo com o delegado Wesley Alves, da Delegacia Regional de Iguatu, o suspeito mora em Canindé. As investigações levaram até o suspeito, com quem foram encontrados objetos pessoais, como aparelho celular. O homem confessou o crime à polícia e a motivação seria passional. O suspeito e a vítima tinham um relacionamento amoroso, mas tiveram uma discussão no motel, o que levou ao crime.