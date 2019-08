Homem é preso por assédio no Centro de Fortaleza

Na manhã deste sábado (17), um homem foi preso após tentar filmar com um aparelho celular as partes íntimas de uma mulher que fazia compras em uma loja, no Centro de Fortaleza. Segundo informações da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o suspeito teria se aproximado da mulher e tentado filmar por baixo da saia dela. Uma amiga da vítima percebeu a ação do homem e acionou os guardas municipais.