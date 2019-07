Homem é preso por Tráfico de drogas após receber envelope do Correios em Juazeiro do Norte

A Polícia Federal prendeu um homem de 26 anos, natural de São Paulo, por tráfico de drogas após receber um envelope do Correios contendo 150 micropontos de entorpecentes, no Bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte.

Segundo a Polícia Federal, o material foi despachado por uma agência dos Correios em São Paulo. Os policiais rastrearam a droga pelo sistema de raio-x da empresa de correios e telégrafos, que avisou o caso à Polícia.

Os agentes federais passaram a monitorar a mercadoria e conseguiram prender o homem, que atuava como DJ em festas e raves no município, para onde a droga seria destinada.

Após ser apreendido, o homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte e indiciado por tráfico interestadual de drogas. A pena pode ser de cinco a 15 anos de reclusão.