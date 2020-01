Homem que esfaqueou sogra, faz esposa de refém e causa acidente fatal na BR-222, no Ceará

Um homem matou a sogra a facadas, fez a esposa refém e, durante a fuga, provocou uma colisão que deixou três pessoas mortas na rodovia BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, nesta quarta-feira (15). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os mortos no acidente foram o suspeito e outras duas pessoas que estavam em um Fiat Siena.

Segundo a PRF, os policiais iniciaram a perseguição ao carro do suspeito, após a denúncia de que um homem havia esfaqueado a sogra na cidade de Pentecoste, no interior do estado, e sequestrado a própria esposa. Durante a perseguição, a mulher do fugitivo foi atirada para fora do veículo em movimento. Logo depois, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um outro automóvel, em São Gonçalo do Amarante.

Além do fugitivo, o condutor e um passageiro do Fiat Siena morreram no local. Outro passageiro, ainda não identificado, ficou gravemente ferido e uma criança que também estava no veículo teve ferimentos leves.

A esposa do suspeito, que foi arremessada do carro, sobreviveu, mas ficou gravemente ferida. Todas as vítimas foram levadas para o Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza.