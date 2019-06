Horizonte: Colisão entre caminhão, ônibus e Hilux deixa dois mortos

Uma colisão envolvendo um caminhão carregado de botijões de gás, um ônibus e uma Hilux deixam dois mortos. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no km 40, da BR – 116, em Horizonte.

Segundo informações do correspondente Wellington Lima, no momento do acidente o motorista do caminhão retirava alguns cones para sinalizar o ocorrido quando um ônibus colidiu na traseira do caminhão, atingindo o motorista que retirava os cones que acabou não resistindo e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com o correspondente o motorista do ônibus também faleceu no local. Conforme levantamentos preliminares, cinco passageiros do ônibus também sofreram ferimentos. A rodovia foi bloqueada.