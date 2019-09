Horizonte é o sétimo município cearense com maior volume de importações

No primeiro semestre de 2019, o município de Horizonte acumulou US$ 1,9 milhões em exportações. As importações, por sua vez, totalizaram US$ 16,1 milhões, com crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do estudo Análise em Comex – Municípios, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Os calçados lideram as exportações de Horizonte, compondo 96% do total vendido ao exterior. Com US$ 1,9 milhões o setor calçadista compõe basicamente a totalidade das exportações, apesar das quedas, destinando-se principalmente à Bolívia. O mercado boliviano aumentou seu consumo em 154,2%, totalizando US$ 559,1 milhões. Além de liderar os destinos das vendas ao exterior, Bolívia também é o país que mais aumentou seu consumo em relação ao município.

Dentre os produtos mais importados, os motores de pistão lideram o ranking, com US$ 2,2 milhões, seguido pelo grupo de partes de veículos pesados. As partes de veículos, em 2° lugar, totalizaram US$ 2,1 milhões. Em 3°, no ranking de importados, as “malas e maletas”, que totalizam US$ 1,6 milhões representam o grupo que mais elevou-se em consumo no exterior. O grupo de malas cresceu 170% em relação a 2018. China e Argentina são os principais fornecedores do município em 2019, com US$ 5,2 milhões e US$ 4,5 milhões, respectivamente. China e Argentina juntos representam 60% das importações totais de Horizonte.