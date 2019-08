Hospitais Regionais do Ceará são reconhecidos com alto padrão de segurança e qualidade

Três hospitais regionais do Estado do Ceará são certificados com nível 3 de excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, e o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, foram reconhecidos com padrões de qualidade, segurança do paciente e gestão integrada. O título é válido por três anos.

De acordo com o presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), organização que administra esses hospitais por meio de contrato com a Sesa, Flávio Deulefeu, pouquíssimas instituições apresentam essa acreditação nível 3. No Brasil, de mais de 6.700 instituições, menos de 20 têm nível 3 sendo 100% pública o título.

O Hospital Regional Norte é o maior hospital do interior da Região Nordeste, com mais de 54 mil metros quadrados de área total. É referência no atendimento a casos de média e alta complexidade. Construído em 2013, o hospital atende a aproximadamente 1,6 milhão de pessoas dos 55 municípios da zona norte.