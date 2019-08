Hospital César Cals promove atividades na Semana do Aleitamento Materno

O Ministério da Saúde lançou nesta semana uma campanha de incentivo ao aleitamento materno. Como forma de adotar a medida, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) contará com programação no Banco de Leite Humano da unidade para incentivar, estimular e reforçar o aleitamento materno e a doação de leite.

Como parte das ações, os profissionais visitam setores do hospital, por meio da “Blitz da Amamentação”. O objetivo é incentivar as mães ao aleitamento, além de tirar dúvidas e debater sobre o tema.

Na terça-feira (06), a partir das 9h, o Auditório da Videoconferência do hospital reunirá pais e familiares para orientá-los sobre a importância da amamentação no vínculo afetivo da família. Será abordada a inserção da figura paterna no cuidado, para que eles entendam o processo de amamentação, seu papel e possam contribuir ajudando as mães.

Banco de Leite Humano

O banco de leite humano do Hospital Geral Dr. César Cals é a referência em aleitamento materno no Estado sendo o único com funcionamento 24 horas, todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.