Hospital da Messejana realizará programa de controle do tabagismo para uma nova turma

29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para debater e orientar sobre os males do tabagismo, na segunda-feira, 26, a partir das 8 horas, o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), do Governo do Ceará, fará uma programação especial com palestras educativas, entrega de diplomas para quem está há um ano sem fumar e inscrições para o Programa de Controle ao Tabagismo do HM. Das 7 às 11 horas serão ofertadas 100 vagas para as novas turmas do programa.

“Vamos iniciar o dia com a distribuição das senhas para os novos pacientes, depois haverá uma roda de conversas com dicas para enfrentar a dependência e a abstinência tabágica no dia a dia”, informa a pneumologista Penha Uchôa, coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo do HM. Durante o evento também haverá atendimento aos pacientes que já fazem acompanhamento no programa.

Uma vez inscrito no Programa de Controle do Tabagismo, o paciente passa por uma triagem médica para coleta de informações pessoais relativas ao estado psicológico e quanto à motivação para deixar o cigarro. Exames importantes são realizados para avaliar a saúde do paciente e seu grau de dependência nicotínica. Após a avaliação inicial, o paciente passa a fazer parte do grupo de apoio, no qual é realizado o tratamento padrão, baseado na abordagem cognitivo-comportamental e terapia medicamentosa.

O Hospital de Messejana é referência no tratamento de fumantes. Há 17 anos, através do Programa de Controle do Tabagismo, centenas de pessoas são orientadas e acompanhadas na luta contra o vício pelo cigarro. Os pacientes são atendidos por uma equipe de profissionais especializados com médicos, enfermeiras e assistentes sociais. O programa já atendeu mais de 3 mil pacientes, sendo o primeiro tratamento público com distribuição gratuita de medicação para aliviar os sintomas da abstinência.

Serviço:

Programa de Controle ao Tabagismo do Hospital de Messejana

(85) 3101-4062

*com informações do Governo do Estado do Ceará