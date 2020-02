Hospital da Uece no Itaperi ficará pronto em abril de 2022

A construção do Hospital Universitário do Estado do Ceará no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, será finalizada em abril de 2022, segundo Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, secretário de Saúde do Ceará. A unidade oferecerá 27 especialidade médicas, incluindo cardiologia, neurologia, gineco-obstetrícia e psiquiatria.

O hospital de 700 leitos terá um espaço de formação dentro do campus do Itaperi e irá substituir o Hospital Geral Dr. César Cals. Além de propiciar a abertura de mais vagas para a residência médica no Ceará, também permitirá campo de estágio para cursos como Medicina, Enfermagem, Psicologia, dentre outros.

O espaço contará com 660 leitos de internação voltados para pesquisa, ensino e assistência de alta complexidade, sendo 480 de enfermaria e 180 de Terapia Intensiva, distribuídos conforme o nível de atenção. Terá ainda outros 97 leitos de apoio entre observação, recuperação e hospital dia, conforme o Relatório de Gestão da Saúde do Ceará 2019.