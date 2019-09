Hospital Geral Cesar Cals precisa de doações de leite materno

Todos os dias nascem, em média, 13 bebês na maternidade do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), da rede pública do Governo do Ceará. São 400 recém-nascidos por mês. 33% são prematuros e necessitam de cuidados neonatais especializados. Como o leito humano é o principal aliado dessas crianças, o hospital demanda da doação de leite para proporcionar uma recuperação mais rápida e com resultados satisfatórios para esses bebês.

Com o tema “Doe leite materno, alimente a vida”, a campanha lançada em maio deste ano tem o intuito de sensibilizar as mulheres que estão amamentando a doarem leite. Por isso, o HGCC conta com a solidariedade das mães que estão amamentando para fazer a doação de leite tão essencial para os bebês internados na UTI da unidade hospitalar.

A coordenadora do Banco de Leite Humano do HGCC, Rejane Santa, explica que são necessários 15 litros de leite por dia para alimentar, com exclusividade os recém-nascidos internados na unidade neonatal. Segundo a médica, o leite materno possui anticorpos, vitaminas e nutrientes que ajudam no desenvolvimento e crescimento do bebê, diminuindo os riscos de infecção e reduzindo o tempo de internação.

Doação um ato de amor

Toda mãe que amamenta pode fazer a doação e ajudar a salvar vidas. Basta retirar o excesso de leite e guardar no congelador em um frasco de vidro limpo e esterilizado, com tampa plástica, identificado com nome completo e a data da primeira coleta. O leite guardado pode ficar no congelador entre sete e dez dias. Depois, é só entrar em contato por meio do telefone: (85) 3101 5367. A ligação pode ser feita a qualquer hora.

O Banco de Leite Humano funciona 24 horas por dia. O HGCC é referência estadual na captação de leite materno e fornece vidros esterilizados para dar continuidade à doação. Também é encaminha para as mães panfleto informativo orientando sobre o processo de doação.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará