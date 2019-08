Hospital Regional do Cariri: cirurgia plástica reparadora devolve autoestima a pacientes de trauma

Referência em trauma e AVC Agudo, o Hospital Regional do Cariri foi o primeiro, de alta complexidade, implantado no interior do Ceará pelo Governo do Estado. O hospital foi planejado de forma que pudesse proporcionar para os pacientes dos 45 municípios da macrorregião do Cariri um atendimento acessível em diferentes especialidades. Na área cirúrgica, há especialidades como ortopedia, neurologia, vascular, buco-maxilo-facial e geral. Dentre elas, a cirurgia plástica reparadora.

A cirurgia plástica reparadora atua na reconstituição de tecidos perdidos em função de sequelas provocadas por acidentes, em áreas atingidas por retiradas de tumores, em casos de queimaduras graves, entre outras.

O serviço de cirurgia plástica reparadora foi implantado no hospital em janeiro de 2012, seis meses após a inauguração da unidade. Desde então, foram realizadas 929 cirurgias. Destas, 82 no período de janeiro a julho de 2019.