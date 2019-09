Hospital Regional do Cariri é reconhecido como 10º melhor hospital para se trabalhar no Brasil

O Hospital Regional do Cariri (HRC) é reconhecido como um dos melhores hospitais para trabalhar no Brasil. A premiação Great Place to Work (GPTW) – As Melhores Empresas para Você Trabalhar – categoria Hospital ocorreu nessa segunda-feira (16), em São Paulo. Foram selecionados 162 hospitais, sendo o HRC o único da rede pública nessa categoria.

A pesquisa de satisfação aplicada pelo GPTW no Hospital Regional do Cariri ouviu os 1.500 colaboradores da unidade. Dos 162 hospitais, o HRC ficou na 10ª posição do ranking. O Hospital Regional do Cariri foi anunciado entre as empresas mais bem avaliadas pelo Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) na categoria Saúde. Esta é a terceira vez em que o HRC é premiado entre os melhores hospitais do Brasil.

Estiverem presentes no evento, o presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Flávio Deulefeu, o diretor de Gestão do Atendimento do HRC, Bergson de Brito Moura, e o coordenador da Unidade de AVC, Gustavo Vieira Rafael.

Com a gestão por meio de Organização Social, as metas e resultados são estabelecidos através de um contrato feito com o ISGH. Foi a experiência com o Hospital Geral Waldemar de Alcântara, o primeiro da rede pública do estado sob esse modelo de gestão, que levou o Governo do Ceará a adotar o mesmo para o Hospital Regional do Cariri.

Com perfil terciário, para atender toda a população dos 44 municípios da macrorregião, o hospital funciona a 550 quilômetros de Fortaleza, no triângulo que liga os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

*(Com informações do Governo do Estado)