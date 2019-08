Hospital Walter Cantídio bate recorde em transplantes de medula óssea

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) alcançou, no último mês de julho, o recorde de 10 transplantes de medula óssea, superando a média de 5 procedimentos que são feitos mensalmente. O Serviço de Transplante de Medula Óssea, uma parceria entre o HUWC e o Hemoce, contabiliza agora 476 transplantes, em 11 anos de atendimento (desde 2008).

Dos 10 procedimentos realizados no período, 7 foram “autólogos”, 2 “alogênicos” e 1 “haploidêntico”. O transplante autólogo é quando acontece o autotransplante. No transplante alogênico, as células precursoras da medula provêm de outro indivíduo (doador), de acordo com o nível de compatibilidade do material sanguíneo.

Já no haploidêntico, o transplante acontece com a medula de parente de primeiro grau, como pai ou irmão do paciente, em que há apenas metade da compatibilidade.