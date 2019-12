Hub de Inovação Banco do Nordeste abre inscrições para evento sobre empreendedorismo

Empreendedorismo de alto impacto e crescimento das startups são os temas do evento Inovar para desenvolver – Empreendedorismo de Alto Impacto, a ser realizado nesta quinta-feira (15), às 14 horas, no Auditório Celso Furtado, na sede do Banco do Nordeste.

Palestra e painel com a participação de startups fazem parte da programação do evento promovido pelo Hub de Inovação Banco do Nordeste. A programação conta com a palestra “Empresas de Alto Impacto x Scale-ups”, de Ikaro Castro, representante da Endeavor, organização internacional que promove o empreendedorismo no Brasil e em mais 17 países.

Em seguida, com moderação do economista-chefe do Banco do Nordeste, Luiz Esteves, Ikaro, Paulo Meirelles, da 3 Corações, Bruno Muniz, da TotalCross, e Abelardo Benevides, da AcessOne, conversarão sobre “Empreendedorismo e Inovação”.

As inscrições para o evento já estão disponíveis pelo link: https://www.bnb.gov.br/inovacao/agenda.

Programação

Palestra – Empresas de Alto Impacto (EACs) x Scale-ups – Ikaro Castro – Endeavor

Painel – Empreendedorismo e Inovação:

Moderação: Luiz Esteves, Economista-chefe Banco do Nordeste

1. Potenciais de Escala – Ikaro Castro – Endeavor

2. FNE Inovação – Paulo Meirelles – 3 Corações

3. Fundeci – Bruno Muniz – TotalCross

4. Coworking – Abelardo Benevides – AccessOne