Expectativa de vida dos brasileiros aumenta três meses e chega a 76,3 anos

A expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76 anos, três meses e 19 dias em 2018, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). Em 2017, a expectativa de vida era de 76 anos, mais de três meses a menos do que o registrado no ano passado pelo instituto.

A expectativa para os homens subiu de 72,5 anos em 2017 para 72,8 anos em 2018. Já as mulheres saíram de 79,6 para 79,9 anos.

Conforme o IBGE, a probabilidade de um recém-nascido do sexo masculino não completar o primeiro ano de vida, em 2018, era de 13,3 a cada mil nascimentos. Para as recém-nascidas, 11,4 meninas não completariam o primeiro ano de vida.

O estudo revela que a expectativa de vida média do brasileiro vem aumentando década a década. Em 1940, o brasileiro vivia, em média, 45,5 anos. Nos anos de 1960, a expectativa de vida subiu para 52,5 anos. Em 1980, o índice foi de 62,5 e, no ano de 2000, a expectativa de vida saltou para 69,8 anos.

Segundo a projeção do próprio IBGE para 2018, com base nos dados do Censo de 2010, até o ano passado, 0,12% da população era formada por homens com 90 anos ou mais, e 0,24% de mulheres também com 90 anos ou mais.