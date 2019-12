ICMS: comerciantes que fizerem vendas a prazo em dezembro poderão parcelar pagamento

O contribuinte será beneficiado das condições especiais, quando o valor total do ICMS a ser recolhido for pelo menos 30% superior ao arrecadado em novembro deste ano.

Além disso, as vendas a prazo devem ser realizadas com financiamento próprio, por meio de cartão de crédito ou por meio de cartões de crédito administrados por “empresas constituídas para este fim”. As empresas também devem estar em dia com as obrigações tributárias para aproveitar o benefício estadual.