Idoso que sofreu descarga elétrica ao pintar parede de apartamento morre em hospital de Fortaleza

Segundo ela, o choque foi ocasionado por um poste instalado próximo do imóvel. “Queremos justiça. Queremos a retirada deste poste de alta tensão que deu a descarga elétrica no meu pai que veio a óbito” , disse a cabeleireira.

Em nota a Enel Distribuição Ceará, responsável pela manutenção e distribuição da rede elétrica no estado, informou que o poste funciona de acordo com as normas técnicas e de segurança. A empresa recomendou que a população mantenha distância da rede elétrica ao fazer manutenções e reparos domésticos.