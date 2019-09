IDT promove mutirão com vagas de emprego para pessoas com deficiência

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio da Unidade do Sine no Centro de Formação e Inclusão Social pelo Trabalho (Cefit), realizará o Mutirão da Inclusão nesta sexta-feira (27), de 8h às 13h, em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21/09).

Por meio do evento, serão ofertadas vagas de emprego, em diversos setores, para os profissionais com deficiência, tais como empacotador, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de contabilidade, promotor de vendas, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, repositor, auxiliar de expedição, entre outras.

No Ceará, em 2018, foram inseridos por meio do Sine/IDT 2.154 trabalhadores com deficiência, representando o estado de maior inserção na região Nordeste.

Inclusão de pessoas com deficiência

No Ceará, existem 2,3 milhões de pessoas com deficiência, 27,69% da população estadual, segundo o Censo Demográfico de 2010. Nos demais estados, esta proporção variou entre 21,31% e 27,86% e, no Brasil, chegou a 23,92%.

Apesar de a elevação das pessoas com deficiência empregadas representarem somente 1% do estoque de empregos formais do País, no Ceará, o número de pessoas com deficiência empregadas formalmente passou de 14.513, em 2016, para 15.037, em 2017.

Serviço:

Mutirão da Inclusão

Data: 27 de setembro (sexta-feira)

Horário: De 8h às 13 horas

Local: Unidade do Cefit – Rua Valdetário Mota, 970, bairro Papicu