Empresa inaugura maior operação de multipropriedade temática do Brasil

Já imaginou unir a pratica esportiva a viagens de alto padrão por um baixo custo? Essa é a proposta do novo projeto da empresa #CASE, o Kiteland. O Primeiro projeto de multipropriedade temático do país visa atender não só os praticantes da modalidade do Kitesurf, mas principalmente a família e amigos que poderão curtir praias paradisíacas nos hotéis que serão construídos em Barra Grande e Maramar.

Além disso, a #CASE irá abrir dois pontos físicos de vendas: uma no principal shopping de Teresina, e outra em um dos destinos mais lindos da região, o Chaleville, para que possa fortalecer a estratégia de vendas na cidade.

O ousado projeto conta com a participação direta do atleta tetracampeão mundial de canoagem Fernando Fernandes como sócio e garoto propaganda. O Kiteland nasceu com o intuito de proporcionar a um dos esportes que mais cresce no mundo, o Kitesurf, o ambiente ideal para a prática esportiva inserida nas praias e dentro de hotéis. O projeto terá a possibilidade de, através do compartilhamento, unir toda a família e amigos a viagens de alto padrão e baixo custo.

“Esse projeto chega em uma hora fundamental na nossa empresa. Venderemos grande parte dele de forma on-line, inovando mais uma vez no mercado, como está no nosso DNA. Mas, também iremos investir em pontos físicos de venda em Teresina. A nossa expectativa é vender mais de 50 milhões de reais com esse projeto”, explica o diretor Raphael Almeida.

Entenda mais sobre a case e a multipropriedade

A multipropriedade é uma nova modalidade de condomínio que permite o compartilhamento de imóveis, com uso em tempo proporcional ao investimento. Formada pelo trio de sócios, Raphael Almeida, João Cazeiro e Sérgio Falquer, a #CASE é uma das empresas com experiência no ramo, responsável pelas vendas do maior projeto de fracionado do país, o The Coral Resort, do gigante Grupo Bric, que em parceria com a Radisson possui escritórios espalhados por todo o mundo, além de comercializar o único projeto fracionado pronto de Natal, o BelloMare.