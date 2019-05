IFCE do Crato abre inscrições para processo seletivo cursos de especialização a partir de amanhã

A partir de amanhã (31) até o próximo dia 14 de junho estão abertas as inscrições para o processo seletivo de três cursos de especialização ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus do Crato. As especializações são em Gestão e Manejo de Recursos Ambientais, Produção Animal no Semiárido e Manejo Sustentável e Irrigação para o Desenvolvimento de Sistemas Agrícolas.

Cada especialização oferta 25 vagas e as inscrições são exclusivamente pela internet, através do e-mail posgraduacao.crato@ifce.edu.br.

Podem se inscrever graduados em áreas de conhecimento afins às áreas dos cursos. A documentação necessária para participar do processo está disponível nos editais, que podem ser encontrados no site do IFCE. O processo seletivo é composto por três etapas: análise do pré-projeto de pesquisa, entrevista e análise do Currículo Lattes dos candidatos.

Com carga horária de 440 horas/aula e aulas quinzenais (às quintas e sextas-feiras), os cursos têm duração prevista de três semestres. A aula inaugural está marcada para 14 de agosto.