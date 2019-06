IFCE sedia posse de membros do núcleo local do Ceará 2050

A Plataforma Ceará 2050 realiza nesta quinta-feira (13), a cerimônia de posse dos membros do Núcleo Regional dos Sertões de Canindé. O evento também terá reuniões dos grupos de trabalho do Plano Plurianual (PPA) e plenária de apresentação das estratégias definidas pelas equipes. Toda a programação será sediada, das 8h às 15h, no auditório do campus de Canindé do Instituto Federal do Ceará.

Toda a população da Região do Sertão de Canindé é convidada a participar do encontro. O Sertão de Canindé abrange os municípios de Paramoti, Caridade, Canindé, Itatira, Madalena e Boa Viagem.

CEARÁ 2050

Lançada em outubro de 2017 pelo Governo do Estado, a Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo – Ceará 2050 tem por objetivo discutir alternativas para o desenvolvimento econômico, sustentável e social do Ceará nos próximos 30 anos. A plataforma busca traçar o planejamento de ações que possam ser executadas a médio e longo prazo.

Para isso, em primeiro momento, foi realizado um diagnóstico do Estado nas dimensões social, econômica, ambiental, territorial e de governança. Os dados levantados sobre as últimas três décadas somam-se ao processo de ambiência externa e construção de cenários, etapas ainda em desenvolvimento, para projetar o Ceará dos próximos trinta anos.

PROGRAMAÇÃO

9h – Abertura

10h – Posse dos membros do Núcleo de Mobilização Ceará 2050

11h – Grupos de Trabalho PPA

13h – Intervalo para almoço

14h – Plenária de apresentação das estratégias definidas pelos grupos e orientação para priorização regional

15h – Encerramento

SERVIÇO

Posse dos membros do Núcleo Regional dos Sertões de Canindé do projeto Ceará 2050 e Encontro do Plano Plurianual – (PPA))

Inscrições: http://bit.ly/etapa3Caninde

Quando: 13 de junho (8h às 15h)

Onde: Auditório do IFCE – campus Canindé (Rodovia BR 020, km 303, s/n – Jubaia, Canindé)

(*)com informação do correspondente Wellington Lima