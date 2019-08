IFCE seleciona professor substituto no campus Baturité

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) está com editais publicados para seleção de professores substitutos; são oito vagas ao todo. As oportunidades contemplam quatro campi da instituição: Aracati, Baturité, Limoeiro do Norte e Sobral.

Em Aracati, são 2 vagas para as áreas de Hotelaria, na subárea de Hospedagem, Restaurante e Bar; e Ciência da Computação, na subárea Metodologias e Técnicas da Computação. As inscrições já estão abertas e vão até 20 de maio.

Já o campus de Baturité oferece 1 vaga na área de Letras, subárea Língua Inglesa. As inscrições acontecem de 18 a 24 de maio.

Limoeiro do Norte oferta 2 vagas para as seguintes áreas e subáreas: Educação Física (Treinamento Físico Esportivo) e Engenharia Elétrica (Automação, Sensores e Atuadores. O período de inscrição transcorre de 16 a 27 de maio.

Por último, no campus de Sobral, são 3 vagas para as áreas de Engenharia Sanitária (subárea Gestão Ambiental), Administração (subárea Administração de Empresas) e Engenharia de Produção (subárea Gerência da Produção). As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 e 28 de maio.

Os demais detalhes das seleções, os respectivos editais e anexos podem ser acessados em qseleção.ifce.edu.br.