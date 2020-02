Iguatu e Quixelô receberão trabalho de reflorestamento, florestamento e educação ambiental

Os municípios de Iguatu e Quixelô, no Centro-Sul cearense, foram escolhidos pela Secretaria dos Recursos Hídricos para um trabalho de reflorestamento, florestamento e educação ambiental através do Projeto Cílios do Jaguaribe. As áreas definidas em Iguatu estão na margem do rio Jaguaribe, no terreno do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Já em Quixelô, o reflorestamento acontecerá às margens do açude Faé.

Com um investimento de R$ 1.2 milhões, o Projeto Cílios do Jaguaribe tem como principal objetivo recuperar cerca de 32 hectares, sendo 20 em Iguatu e 12 em Quixelô, de áreas degradadas na bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. Além disso, outra ação a ser realizada é a retirada de toda areia e entulho que se encontram nos locais demarcados.

De acordo com o secretário executivo dos Recursos Hídricos, Aderilo Alcântara, o Projeto Cílios do Jaguaribe representa um dos maiores projetos de reflorestamento já implantados.

Estamos cuidado de um dos rios mais importantes do Ceará que é o rio Jaguaribe. Isso aumenta a importância do reflorestamento nessas áreas tão degradadas. Escolhemos os locais em que, por estudo, vimos à necessidade da ação, ressaltou.

O Projeto Cílios do Jaguaribe é realizado em parceria com o Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema) e o Instituto Federal do Ceará. Um Grupo de Trabalho, com representantes de todos os órgãos participantes, se reúne periodicamente para definir as metas e ajustar as etapas de execução. Atualmente, o Projeto se encontra no estágio jurídico com previsão de início de execução para o segundo semestre de 2020.