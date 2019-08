Iguatu recebe areninha do Governo do Ceará e passa a contar com mais uma opção de esporte e lazer

Centenas de crianças, jovens e famílias compareceram na noite desta sexta-feira (23) à inauguração do mais novo equipamento esportivo do município de Iguatu, localizado na região Centro Sul. A areninha da cidade foi entregue à população pelo governador Camilo Santana, que teve ao seu lado a companhia do prefeito Edinaldo Lavor, do secretário do Esporte e da Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro, e do secretário executivo de Proteção Social, Francisco Ibiapina. Este foi o 59⁰ campo inaugurado pelo Governo do Ceará por meio do maior programa de esportes do Estado, que irá levar pelo menos uma areninha dessa para todas as cidades cearenses.

O equipamento, construído pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1,6 milhão, sendo 70% financiados pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 20% do Tesouro Estadual e outros 10% de contrapartida do município. A partir de agora, a Prefeitura fica responsavel pela manutenção do espaço.