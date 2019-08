Iguatu recebe areninha do Governo do Ceará e passa a contar com mais uma opção de esporte e lazer

Centenas de crianças, jovens e famílias compareceram na noite desta sexta-feira (23) à inauguração do mais novo equipamento esportivo do município de Iguatu, localizado na região Centro Sul. A areninha da cidade foi entregue à população pelo governador Camilo Santana, que teve ao seu lado a companhia do prefeito Edinaldo Lavor, do secretário do Esporte e da Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro, e do secretário executivo de Proteção Social, Francisco Ibiapina. Este foi o 59⁰ campo inaugurado pelo Governo do Ceará por meio do maior programa de esportes do Estado, que irá levar pelo menos uma areninha dessa para todas as cidades cearenses.

O equipamento, construído pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1,6 milhão, sendo 70% financiados pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 20% do Tesouro Estadual e outros 10% de contrapartida do município. A partir de agora, a Prefeitura fica responsavel pela manutenção do espaço.

Camilo Santana enfatizou o leque de benefício que o equipamento leva para a comunidade. “Para enfrentar o problema da violência nós estamos trabalhando com o fortalecimento policial, com tecnologia, inteligência. Por outro lado, temos que trabalhar a prevenção com educação e o esporte. Esse é um equipamento importante, fruto de um política pública que estamos implantando e que tem vários objetivos, como dar oportunidade para a juventude, as crianças. Aqui, vamos ter monitores para que funcionem escolinhas o dia inteiro. Vamos estar selecionando os monitores até setembro e fornecer material esportivo, que é para incentivar essa cultura”, explicou o governador.

O prefeito Edinaldo Lavor comemorou a chegada de mais uma obra para a cidade decorrente do trabalho conjunto entre as gestões Estadual e Municipal. “Hoje é dia de festa para o povo de Iguatu, que está sendo presenteado com a inauguração dessa areninha, ação que faz parte de um grande conjunto de obras inauguradas ou que estão em andamento no município a partir dessa grande parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal”, festejou Edinaldo.

Há cerca dois anos o Governo do Ceará começou a levar areninhas para o interior do estado e devido ao sucesso inicial decidiu transformar o trabalho em um programa, que vai construir pelo menos um equipamento desse em cada município cearense. Ao todo, serão 226 areninhas instaladas nos próximos anos. As areninhas são espaços urbanizados com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.