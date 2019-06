III Chitão de Caucaia acontece de 5 a 7 de julho com festival de quadrilhas

Caucaia terá pelo terceiro ano consecutivo uma grande festa de São João. De 5 a 7 de julho, o antigo CSU sediará o III Chitão, que terá campeonato de quadrilhas e shows de forró. A realização é da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult), com apoio do Governo do Estado.

Quem é fã do tradicionalismo também terá espaço garantido no III Chitão de Caucaia. Um grande festival com quadrilhas juninas locais dará o título de melhor agremiação em duas categorias: adulto e infantil. Ao todo, 15 grupos participarão da disputa.

As três melhores colocadas em cada categoria receberão prêmios em dinheiro: R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. A premiação total, portanto, será de R$ 20 mil (R$ 10 mil para adulto e R$ 10 mil para infantil).

A entrada é gratuita para todos os três dias de festejo.

“O Chitão é esperado pelo povo de Caucaia. É um evento que movimenta a economia. Nos anos anteriores, famílias inteiras lotaram a festa, que foi marcada pela paz e pela alegria. Tenho certeza de que este ano vai ser ainda melhor”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Além disso, o público poderá visitar um espaço dedicado ao artesanato local e degustar comidas típicas desta época do ano em barraquinhas espalhadas por todo o antigo CSU.

SERVIÇO

III CHITÃO DE CAUCAIA

DIAS: de 5 a 7 de julho, sempre a partir das 18 horas.

LOCAL: rua Santa Helena, nº 2.585, no Parque Soledade.