III Chitão de Caucaia reúne 41 mil pessoas e se consolida como das maiores festas juninas do CE

O Chitão de Caucaia foi mais uma vez sucesso de público, alegria e segurança. Nas três noites de festa (5, 6 e 7 de julho), a cidade junina montada pela Prefeitura no antigo CSU, no bairro Parque Soledade, ficou lotada. Mais de 41 mil pessoas participaram da edição deste ano e ajudaram a consolidar o evento como um dos maiores do Ceará.

Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência foi registrada em todo o festival, que contou com a apresentação de 13 quadrilhas juninas e 11 shows de forró locais e nacionais. Já no posto de saúde, 34 pessoas foram atendidas (12 na sexta, nove no sábado e 13 no domingo).

Presente em todas as edições, a artesã Sandra Maciel aprovou o III Chitão. “O município e o prefeito Naumi estão de parabéns por realizarem um evento tão importante”, disse.

O sentimento é igual ao de Renata da Silva, que aproveitou a festa para vender pipoca, algodão doce e brinquedos.

“É uma oportunidade única para todos nós que trabalhamos com o comércio informal. A gente ganha dinheiro e ainda se diverte”, analisou.

O grito, o carisma, a energia boa e a contação de histórias das quadrilhas juninas garantiram a diversão dos caucaienses.

“Gostei de tudo. Acho muito importante essa iniciativa da Prefeitura. O evento é bom para todas as idades, principalmente para os jovens. Venho em todas as edições com a minha família”, avaliou a moradora do bairro Mestre Antônio, Fátima Rodrigues.

Morador do Grilo, o cadeirante Fernando José da Silva gostou de chegar ao Chitão e encontrar um espaço reservado exclusivamente para pessoas com deficiência.

“Fiquei muito feliz pela conquista deste local. A festa está animada e muito bonita com o pessoal dançando e vibrando com as bandas.”

No Quadrilhódromo, as quadrilhas foram cor e garra.

“Amei. Estava tudo muito lindo e bem organizado. Foi além do que eu esperava”, declarou a noiva da quadrilha infantil “Filhos do Sol”, Ana Beatriz Sousa.

Acompanhando da namorada, Luiz Andrade Sales dançou do começo ao fim da apresentação do cantor Felipão, no sábado. “Estas músicas marcam nosso romance. A festa está super organizada e animada.”

Para a jovem Julia Fernandes, vinda da Tabuba para o antigo CSU só pra ver o Chitão, o festival foi uma grande festa. “E os shows aproximam os nossos cantores favoritos dos fãs aqui da cidade.”

Presente em todas as três noites de Chitão, o prefeito Naumi Amorim sintetizou a festa.