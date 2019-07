Imersão 3D é utilizada como tratamento para pacientes internados no Hospital Regional do Sertão Central

A experiência virtual ou imersão 3D é um novo “medicamento” utilizado pela equipe multiprofissional da Unidade de Cuidados Especiais (UCE) do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC). Os pacientes são submetidos à experiência de viajarem por diversos locais do mundo. O intuito é estimular as capacidades de visão e audição através das experiências.

O Projeto Reviver é uma terapia criada no hospital para trabalhar o cuidado humanizado ao paciente oferecendo qualidade para o tratamento do mesmo durante sua internação. Por meio do lúdico a doença é enfrentada de maneira menos dolorosa e o período de hospitalização torna-se menos ruim.

Algumas ressalvas para o tratamento são no caso daquelas pessoas que possuem labirintite, tontura e fobia. Por este motivo, é preciso que o paciente seja avaliado pelos integrantes da equipe antes do método começar a ser utilizado.