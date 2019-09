Imóveis em Fortaleza e Região Metropolitana são levados a leilão para quitar dívidas trabalhistas

Imóveis, carros, vestidos e óculos esportivos são alguns dos bens que são ofertados no leilão da Justiça do Trabalho do Ceará, que ocorrerá no dia 20 de setembro, às 9h, no auditório do Fórum Autran Nunes. Estão disponíveis para venda e arrematação 44 lotes de bens penhorados em processos trabalhistas de Fortaleza e da Região Metropolitana, avaliados em R$ 39,7 milhões. Os lances já podem ser feitos on-line.

Apartamentos, casas e terrenos estão na lista dos imóveis, que têm avaliações entre R$ 60 mil e R$ 27 milhões. Consta, ainda, uma vaga de garagem no subsolo do Edifício Trade Center, no bairro Aldeota, em Fortaleza, avaliado em R$ 45 mil, com lance mínimo de R$ 31,5 mil. Há também um prédio na Prainha, localizado em Aquiraz, com 12 apartamentos, recepção, piscina, dois poços profundos, destinado à atividade de hotelaria, avaliado em R$ 800 mil. O imóvel pode ser adquirido com lances a partir de R$ 560 mil.

Para pagar uma dívida de R$ 122 mil, foram penhorados alguns bens do Colégio Batista, entre eles aparelhos de ar condicionado, microfones e bebedouros, avaliados no total de R$ 123 mil. O leilão oferece, ainda, itens como óculos esportivos, carros, urnas mortuárias, aparelhos de ar condicionado, máquinas de costura, portas, refrigerantes e vestidos. Também podem ser comprados bens de menor valor, como combustíveis. O litro da gasolina será vendido a R$ 3,97, enquanto o litro do álcool está avaliado em R$ 3,27.

O bem de maior valor é um terreno no bairro Siqueira, Fortaleza, avaliado em R$ 27 milhões, com área de 27,7m². O lance mínimo para arrematá-lo é de R$ 18,9 milhões. No ato da arrematação, o interessado deve pagar quantia correspondente a 20% do valor do lance, a título de sinal. Desde já, é possível ofertar lances pelo site do leiloeiro. Os interessados na aquisição dos bens deverão se fazer presentes no local e horário designados para a realização do Leilão Público Unificado, portando documento de identificação pessoal.

Serviço:

Leilão da Justiça do Trabalho do Ceará

Data: 20 de setembro de 2019 às 9h

Local: Auditório do Fórum Autran Nunes

Emdereço: Av. Duque de Caxias, 1.150, Ed. Manoel Arízio, 4º andar, Centro, Fortaleza/CE

Site do leiloeiro aqui.

Edital do leilão aqui.

*com informações do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.