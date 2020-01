Imparh abre inscrições para curso de inglês avançado

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abre inscrições para o curso especial de Inglês Avançado. No total, estão sendo ofertadas 60 vagas. As inscrições poderão ser feitas até 22 de fevereiro pela internet.

Voltado para estudantes que desejam dar continuidade aos estudos da língua inglesa, após terem concluído o nível básico do idioma, o curso de Inglês Avançado tem carga horária de 60h/a, formatado em quatro semestres, que ao final do 4º semestre certifica-se com 240 h/a.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário eletrônico na área de Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura e em seguida gerar o boleto que deve ser pago e apresentado até o dia 22 de fevereiro, junto ao comprovante de inscrição, na Gerência de Extensão do Imparh, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O valor do curso é de R$ 200. As vagas das turmas serão preenchidas por ordem de confirmação presencial das matrículas na Gerência de Extensão do Imparh.

Para esse semestre, o curso de Inglês Avançado terá oferta de duas turmas, sendo uma às segundas e quartas-feiras, das 17h às 19h, e outra às terças e quintas-feiras, também das 17h às 19h, no período de 20 de fevereiro agosto a 20 de junho.

Serviço

Gerência de Extensão do Imparh

Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Tel: 3433.2960

Horário de atendimento: 8h30 às 12h e 13h às 17h

(*)com informação da A.I