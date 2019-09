Importações de pás eólicas da China disparam em Acaraú no primeiro semestre deste ano

O município de Acaraú, distante cerca de 240 quilômetros de Fortaleza, ocupa a nona posição no ranking das principais cidades importadoras no Ceará. No primeiro semestre de 2019, Acaraú foi o município que registrou o maior aumento nas importações. A cidade importou US$ 9,2 milhões, o que representa uma alta de 139.209% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações, por sua vez, totalizaram US$ 3,07 milhões nos seis primeiros meses do ano – crescimento de 349,1% ante o mesmo período do ano anterior. Os dados são do estudo Análise em Comex – Municípios, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

O crescimento nas exportações do município, cuja pauta se limita a pescados e crustáceos, ocorreu em função da venda de peixes congelados ao exterior, que totalizou US$ 2,1 milhões, sendo a China o principal destino. O mercado chinês importou o total de US$ 1,4 milhões do município, elevando seu consumo em 503,2%.

Transações com a China também são destaque nas importações de Acaraú. O município basicamente importou componentes eólicos, que totalizaram US$ 8,8 milhões entre janeiro e junho. Os componentes, principalmente pás eólicas, são oriundas da China, único fornecedor do de Acaraú no período. O país asiático forneceu US$ 9,2 milhões – um crescimento de mais de 200 mil pontos percentuais nas exportações à cidade.

