Imposto de Renda: 2.700 Cearenses recebem crédito da Receita Federal na próxima segunda-feira

Cerca de 2.768 cearenses recebem na próxima segunda-feira (17), da Receita Federal o crédito de declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2019. Ao todo, mais de R$ 7,4 milhões serão depositados nas contas bancárias. Em todo Brasil, o crédito estará disponível para 116.188 contribuintes, totalizando R$ 297 milhões.

A restituição fica disponível no banco por um ano e se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitar pela internet, por meio de um formulário eletrônico.

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. Além disso, a consulta também pode ser feita pelo aplicativo “Pessoa Física” ou, ainda, telefonar para o Receitafone 146.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001.