Imposto de renda: três mil cearenses serão beneficiados com restituição da Receita Federal

A Receita Federal liberou a consulta nesta quarta-feira (8), ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro. Ao todo, cerca de 3 mil cearenses serão beneficiados com a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos exercícios de 2010 a 2019 e o dinheiro deverá ser creditado na próxima quarta-feira, dia 15.

De acordo com o órgão, serão mais de R$ 13,6 milhões nas contas bancárias de 3.567 declarantes no Estado. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146. O órgão ainda disponibiliza o aplicativo “Pessoa Física”, que também permite a realização da consulta.

Em todo Brasil, serão desembolsados R$ 725 milhões para declarações de 2008 a 2019, beneficiando 185.891 contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o Fisco.

A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo deverá requerer pela internet no formulário eletrônico.