I’Music 2020: Marisa Monte é confirmada como uma das atrações do evento

O Festival I’Music 2020 ganha mais um dia de programação. O evento, que já tinha atrações como Alceu Valença e Zé Ramalho confirmadas, traz agora Marisa Monte, Silva e Giulia Be na primeira noite de programação.

O evento vai acontecer entre os dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro, e o público vai conferir atrações musicais renomadas e de variados gêneros. No segundo dia, apresentam-se Alceu Valença, Zé Ramalho e Skank. Já no último dia, é a vez de Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos.

A venda dos ingressos para esse dia a mais de programação começam nesta quinta-feira (19) e custam R$200 (inteira) e R$100 (meia). O Shopping Iguatemi que sedia o evento realiza ainda promoção: a cada R$150 em compras, o cliente pode comprar até duas entradas pelo valor de R$50 cada.