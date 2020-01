Inauguração de adutora beneficiará mais de 18 mil habitantes em Madalena

O governo do Ceará inaugura, às 17 horas desta terça-feira (14), a adutora que abastecerá o município de Madalena, na região central do estado. Com 55,6 Km de extensão, o equipamento beneficiará cerca de 18 mil habitantes de Madalena e de mais três distritos próximos: Macaoca, União e Lagoa do Mato.

A estrutura capta água do açude Umari. O sistema adutor inclui também uma estação de tratamento e estações elevatórias, além da adutora. Os recursos e a obra foram executadas por meio da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), cujo investimento foi da ordem de R$1,2 milhão.

Com a obra, os moradores de Madalena e dos distritos de União e Macaóca terão acesso à água tratada, captada a partir do açude Umari. O benefício também atenderá aos habitantes de Lagoa do Mato, maior distrito de Itatira.

O assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, destacou a importância da adutora para garantir abastecimento d’água à população e fez um balanço das ações que o Governo do Ceará executou na área de recursos hídricos e na construção de sistemas de abastecimento d’água em municípios do interior.

Serviço

Inauguração do Sistema Adutor Madalena, Lagoa do Mato e Distrito de União

Data: 14 de janeiro (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Rua Antonio Severo de Pinho, s/n, Praça da Igreja Matriz.