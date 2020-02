Incêndio atinge fábrica de móveis no bairro Jangurussu

Uma fábrica de móveis localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na tarde dessa sexta-feira, 7. O Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender a ocorrência e a primeira viatura chegou ao local às 17h44min.

Três viaturas foram utilizadas no combate às chamas, um caminhão-pipa, uma viatura de salvamento e uma ambulância no local, além do coordenador de operações. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local acompanhando a ocorrência. Às 21:30 restava somente um foco de incêndio.

As causas do incêndio ainda não desconhecidas e segundo a assessoria do CBMCE não há registro de vítimas. Dos dois galpões que formam a estrutura da fábrica, um teve a estrutura colapsada. Imóveis próximos da fábrica não foram afetados.