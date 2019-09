Incêndio criminoso foi contido às margens da BR-020

Um incêndio criminoso aconteceu às margens da BR-020 no trecho entre as localidades de Caraíbas e Altamira na tarde dessa quarta-feira (18). Segundo informações do correspondente Alverne Lacerda, os criminosos estavam em motos e atearam fogo na passagem à margem da estrada.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta quinta-feira (19) o correspondente Alverne Lacerda trouxe informações sobre as ocorrências.

Alverne relatou que uma pessoa que estava a caminho de Tauá avistou os indivíduos no momento do crime e entrou em contato com as autoridades. O corpo de bombeiros se deslocou rapidamente para o local e conteve as chamas antes que poderiam ter proporcionado um desastre ambiental.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: